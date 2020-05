Corona-Newsblog : NRW öffnet Kitas ab 8. Juni in eingeschränktem Regelbetrieb

Auch in den Supermärkten normalisiert sich das Verhalten der Kunden langsam. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, lag der Absatz von Desinfektionsmittel in der Vorwoche zwar nicht mehr auf dem Niveau von März, war immer noch rund zweieinhalb Mal so hoch wie üblich. Die Nachfrage nach Seife lag immerhin ein Drittel höher als normal. Toilettenpapier wurde vom 11. bis 17. Mai erneut fast ein Drittel weniger verkauft als üblich.