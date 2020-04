Online-Marktplätze : Geschlossene Läden lassen Kleinanzeigen „durch die Decke“ gehen

Berlin Online-Marktplätze erleben dank der geschlossenen Geschäfte in Deutschland einen Aufschwung. Von Kleidung bis Fahrzeugteile ist alles gefragt.

Online-Marktplätze erleben dank der geschlossenen Geschäfte in Deutschland einen Aufschwung. Bei Ebay-Kleinanzeigen stellten Nutzer in der letzten Märzwoche gut 25 Prozent mehr Anzeigen ein als in den beiden Vorwochen, sagte ein Sprecher zur Deutschen Presse-Agentur. Seit der Kontaktsperre und den Ladenschließungen gehe es „durch die Decke“. Gefragt seien Fahrräder, Gartenzubehör, Pflanzen, Fahrzeugteile, Bücher und Filme.