Corona-Newsblog : Donald Trump droht WHO mit endgültigem Zahlungsstopp und Austritt

Vor allem im Osten Deutschlands haben am Abend Hunderte Menschen gegen die Corona-Beschränkungen demonstriert. In Dresden gingen 300 Anhänger der islam- und ausländerfeindliche Bewegung Pegida auf die Straße. In Thüringen zählte die Polizei 46 Veranstaltungen mit etwa 2900 Teilnehmern. Die größten Versammlungen mit jeweils etwa 200 Teilnehmern fanden in Arnstadt, Schmalkalden und Bad Frankenhausen statt. In Erfurt löste die Polizei eine Versammlung auf, weil sich Teilnehmer nicht an Auflagen hielten. In Mecklenburg-Vorpommern wurden 1200 Menschen gezählt, die größten Protest-Spaziergänge gab es in Rostock und in Neubrandenburg.



Der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Stephan Kramer, hatte am Montag im „Handelsblatt“ erklärt, Aktivisten sähen die außergewöhnliche Lage als „Chance für den Zusammenbruch des globalisierten Liberalismus und der Demokratie“. Laut Kramer legt der Inlandsgeheimdienst einen besonderen Fokus auf die bisher sichtbaren Versuche von Extremisten, die legitimen Bürgerproteste zu unterwandern und maßgeblich zu instrumentalisieren.

Foto: Danny Gohlke/dpa