Ehrentag mitten in der Corona-Krise : Der seltsamste Geburtstag meines Lebens

Düsseldorf Unser Autor wurde am Sonntag 35 Jahre alt. Und musste seinen Geburtstag unter besonderen Umständen feiern. Es war ein Tag, der in Erinnerung bleiben wird.

Ich bin kein Geburtstagsjunkie und auch kein Geburtstagsmuffel. Mal feiere ich meinen Geburtstag etwas größer, mal kleiner. Aber irgendetwas steht am 22. März in jedem Jahr immer an. Aber dieses Jahr nicht. Mitten in der Corona-Krise Geburtstag zu haben, fühlt sich komisch an.

Wenn sich die sozialen Kontakte lediglich darauf beschränken, mit den Freunden und Familie zu telefonieren und zu facetimen, dann kommt selbst bei mir nur ein geringes Geburtstags-Feeling auf. Alle Nachrichten und Anrufe, die mich am Sonntag erreichten, enthielten die Wörter „trotz Corona“.

„Hallo Marcel. Wir wünschen dir zu deinem Geburtstag alles Gute und hoffen, du hast trotz Corona einen tollen Tag.“

„Ich hoffe, du hattest trotz der aktuellen Umstände gerade gestern einen schönen Tag!“

Und so weiter, und so weiter.

Natürlich habe ich mich über jede Nachricht gefreut, das ist keine Frage. Wenn Freunde und Familie an einen denken, ist es einfach schön.Aber die Antwort auf die Frage, ob ich trotz Corona einen tollen Tag hatte, ist: Es geht so.

Der 22. März besteht seit Jahren aus Ritualen, die nun aber wegen der andauernden Corona-Krise eben nicht zu bewerkstelligen waren. Seit 20 Jahren feiern wir aus dem Geburtstag einer Freundin heraus und in meinen rein. Dieses Jahr nicht.Seit vielen Jahren kommen Menschen zum Kuchen essen vorbei, am 22. März. Dieses Jahr nicht. An allen Geburtstagen werde ich umarmt. Dieses Jahr nur von meiner Frau. Von allen anderen nicht.

Was also tut man so an einem Geburtstag, der sich nicht anfühlt wie einer, weil sich aus meinem Freundes- und Familienkreis alle an die Regeln halten und soziale Kontakte vermeiden.Ich war um acht Uhr morgens mit meinem Sohn spazieren. Eine große Runde durch den Park. Das hat er verdient, schließlich wurde er am Sonntag genau fünf Monate alt. Er durfte nun im Kinderwagen lange schlafen, während ich alleine durch den einsamen Park im Süden von Düsseldorf schlenderte. Keine Menschenseele weit und breit. Vor einigen Wochen, weit vor der jetzigen Krise, reifte in mir der Entschluss, meinen Geburtstag vielleicht doch zu feiern.

Ich hatte das Projekt den 40. Geburtstag genannt, weil mein Sohn 5 Monate und ich 35 Jahre alt werde. Macht keinen Sinn, ich fand es dennoch witzig. Diese Idee wurde zwar über Bord geworfen, dann hatten wir geplant, nach Holland zu fahren. Ein Wochenende in Haarlem, in der Nähe von Amsterdam und unter anderem mit der oben genannten Freundin aus ihrem Geburtstag raus und in meinen hineinzufeiern. Wie wir es eben seit Jahren machen. Wurde auch nichts draus.

Was tat ich also noch: Ich warf die PlayStation an und spielte eine Runde FIFA 20, das eine von zwei Geschenken, das ich an meinem Ehrentag erhielt. Wir guckten „The Crown“ auf Netflix, wir gingen spazieren mit zwei Freunden, die mir aus dem einzuhaltenden Abstand Handküsschen zu warfen und mir „Happy Birthday“ sangen. Am Abend schauten wir Nachrichtensendungen, verfolgten, wie Angela Merkel weitere Beschränkungen verkündete.

Na toll, schoss es mir in den Kopf: Ab sofort verbinde ich meinen Geburtstag nur noch mit Corona. Mit mehreren Freunden sprach ich über Facetime. So sahen wir uns, sie konnten für mich singen, man konnte miteinander quatschen. Aber immer mit dem blöden Smartphone in der Hand. Es sieht schon sehr unvorteilhaft aus, wenn man das Smartphone unterhalb des Gesichts hält – wirklich.