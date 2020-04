Corona-Liveblog : Dehoga befürchtet Tausende von Pleiten im Gastgewerbe

Jeder treffe eine Entscheidung nicht nur für sich, sondern für alle anderen, sagt Brinkhaus. “Wir müssen uns auch mal mit den Menschen beschäftigen, die diese Entscheidungsfreiheit in der Pandemie nicht haben.” Brinkhaus kritisiert zudem die europäische Diskussion zu Corona-Bonds: "Ich bin sehr irritiert. Wer meint, dass nur derjenige ein guter Europäer ist, der der Vergemeinschaftung von Schulden das Wort gibt, der verschweigt eine Menge. Wir in Deutschland sind der größte Nettozahler. Außerdem stellen wir das kostbarste zur Verfügung, was es derzeit gibt, nämlich Intensivbetten, darüber spricht niemand. Ich würde mir wünschen, dass jeder so solidarisch ist, wie wir das hier in Deutschland sind. Wir stehen dazu, dass wir unseren europäischen Partnern helfen. Aber es muss auch erlaubt sein, das eine oder andere zu hinterfragen."