Corona-Newsblog : Dank Homeschooling und Homeoffice - weniger Einbrüche wegen Corona-Krise

Die Corona-Pandemie ist vor allem an Flughäfen zu bemerken. Dort, wo täglich Tausende Touristen und Geschäftsleute Schlange stehen, ist tote Hose. Auch am Frankfurter Airport.

Vom 27. April bis 3. Mai zählte der Flughafenbetreiber Fraport an Deutschlands größtem Airport nur 48 570 Fluggäste und damit 96,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie er am Dienstag in Frankfurt mitteilte. In der Vorwoche hatte der Rückgang 96,8 Prozent zum Vorjahreszeitraum betragen. Das Aufkommen an Fracht und Luftpost sank nun um 8,0 Prozent auf 35 877 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen ging um 83,8 Prozent auf 1682 Starts und Landungen zurück.