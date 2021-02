Entscheidung des Landgerichts in München : C&A muss Miete für April 2020 nachzahlen

Entscheidung des Landgerichts in München

Das C&A-Logo hängt an einer Filiale in München (Archivfoto). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

München Das Modekaufhaus hatte die Miete für eine Filiale in München nicht bezahlt. Die Begründung sah das Gericht allerdings nicht für angemessen. C&A muss die Miete von vor zehn Monaten daher nachzahlen.

Im Streit um in der Corona-Krise einbehaltene Miete hat das Modekaufhaus C&A eine Niederlage erlitten. Das Landgericht München I verurteilte das Unternehmen zur Zahlung einbehaltener Miete für den April samt Zinsen. Der Vermieter hatte das Unternehmen im konkreten Fall verklagt, nachdem C&A die Miete für eine Filiale in der Münchner Innenstadt nicht bezahlt hatte.

C&A hatte dies mit den coronabedingten Schließungen begründet. In dieser Zeit seien die Räume nicht zum Betrieb eines Textilkaufhauses geeignet gewesen, was eine Mangel der Mietsache darstelle, argumentierte das Unternehmen. Dem folgte das Gericht jedoch nicht. Ein Mangel der Mietsache liege nicht vor und das Verwendungsrisiko könne nicht auf den Vermieter abgewälzt werden, heißt es in der Entscheidung.