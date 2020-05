Corona-Newsblog : Bund und Länder verlängern Kontaktbeschränkungen - alle Läden dürfen wieder öffnen

Warum dürfen Friseure, aber nicht Nagelstudios oder Fußpflegesalons in NRW wieder öffnen?

Friseure durften am 4. Mai in NRW wieder öffnen, allerdings nur unter strikten Vorkehrungen. Die Haare werden auf jeden Fall gewaschen, die Kunden müssen sich in eine Liste zur Nachverfolgung bei einer möglichen Infizierung eintragen, Bart- und Gesichtspflege ist verboten, zudem wird auf den obligatorischen Kaffee oder das Glas Wasser verzichtet.Nagelstudios und andere Salons im sogenannten „“ müssen geschlossen bleiben, weil hier die Abstandsregel nicht so gut eingehalten werden kann. Bei der Schalte vonkönnte aber auch für diese Bereiche am heutigen Mittwoch eine Regelung gefunden werden. In anderen Bundesländern haben Nagelstudios zum Beispiel seit einigen Tagen wieder geöffnet. In Sachsen wird auf „gesichtsnahe Dienstleistung“ verzichtet. Ab dem 11. Mai sind auch dort wieder Behandlungen am Gesicht erlaubt. Auch in Mecklenburg-Vorpommern sind Nagel- und Kosmetikstudios wieder geöffnet.