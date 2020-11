Corona-Maßnahmen : Bund und Länder verhandeln über vorgezogenen Ferienbeginn.

Berlin Bund und Länder könnten am morgigen Mittwoch wohl über die Möglichkeit sprechen, die Weihnachtsferien auf den 16. Dezember vorzuziehen. Das geht aus einem Vorschlagspapier des Kanzleramts hevor. Eine Einigung über diesen Punkt dementieren einige Bundesländer.

