Corona-Liveblog : BMW will Produktion langsam wieder hochfahren

"Fridays For Future" hat den Protest trotz Ausgangsbeschränkungen unter dem Motto "Fight Every Crisis" fortgesetzt. Zehntausende Menschen in Deutschland haben sich am Freitag am ersten digitalen Klimastreik von „Fridays for Future“ beteiligt. Zu sehen war die mehrstündige Online-Demonstration per Livestream in den sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter, Instagram und Youtube. Vor dem Reichstagsgebäude legten die Klima-Aktivisten heute Plakate ab.