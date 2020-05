Corona-Newsblog : Bayern wandelt Ausgangs- in „Kontaktbeschränkung“ um

Das Robert-Koch-Institut hat in seinem Briefing am Dienstagmorgen weitere Fallzahlen für Deutschland veröffentlicht und einen weiteren Rückgang der Infektionsfälle festgestellt. Nach Angaben des Präsidenten Lothar Wieler gibt es derzeit 163.860 Corona-Fälle, das ergibt 197 Fälle auf 100.000 Einwohner. 8,2 Todesfälle gibt es pro 100.000 Einwohner, sagte Wieler weiter. Der Reproduktionsfaktor liegt laut Wieler derzeit bei 0,71. "Die Zahl der übermittelten Infektionsfälle sinkt weiter. Das ist eine sehr gute Nachricht", sagt Wieler in Berlin. In der vergangenen Woche seien täglich zwischen 700 bis 1600 Fälle an das RKI gemeldet worden. Am Montag waren es 685.

Das RKI sieht absehbar keine Probleme bei der Versorgung von Corona-Patienten in Deutschland auf Intensivstationen. "Bei der derzeitigen Dynamik muss man deutlich sagen, werden keine Engpässe prognostiziert", sagte Wieler weiter. Die Voraussetzung, dass dies so bleibe, sei, dass die Zahl der Infektionen nicht weiter ansteige. Wieler prognostizierte auch, dass "das Abstandhalten und der 'neue Alltag' uns noch einige Monate begleiten werden". Zudem warnte Wieler auch vor eine weiteren zweiten Virus-Welle: „Wir wissen, dass es mit großer Sicherheit eine zweite Welle gibt. Die Mehrheit der Wissenschaftler ist sich dessen sicher und viele gehen auch davon aus, dass es eine dritte Welle geben wird.“