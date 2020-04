Zwei Millionen Klicks : Musiker aus NRW landet Überraschungshit mit Corona-Mutmach-Song

Recklinghausen Fast zwei Millionen Klicks und immer mehr Versionen: Der Singer-Songwriter Sebel aus Recklinghausen wollte sich mit seinem Mutmach-Song „Zusammenstehen“ nur den Frust von der Seele schreiben - und hat bei Zuhörern in der Corona-Krise weltweit einen Nerv getroffen.

„Ich hatte nie vor, den großen Corona-Hit zu schreiben. Ich habe nur getan, was ich immer schon tue: Meine Gedanken und Emotionen in ein Lied fließen lassen“, sagte der 39-Jährige Musiker der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Er sei an einem Abend Mitte März von einer wegen der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie abgesagten Tournee zurückgekehrt. „Ich war allein und hatte niemanden zum Reden. In wenigen Stunden entstand das Lied.“