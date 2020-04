Corona-Liveblog : Auch große Geschäfte in NRW dürfen unter Bedingungen öffnen

In Kalifornien sind schon Wochen vor dem bislang bekannten ersten offiziellen Corona-Todesfall in den USA zwei Menschen an dem Virus gestorben. Das berichteten Beamte des Bezirks Santa Clara am Dienstag. Die beiden Personen seien am 6. beziehungsweise 17. Februar zuhause verstorben. Der Gerichtsmedizin sei bestätigt worden, dass bei Tests an Gewebeproben, die an die Gesundheitsbehörde CDC geschickt wurden, das Virus festgestellt worden sei. Den bisherigen Informationen zufolge war am 29. Februar die erste Person in den USA mit Sars-CoV-2 gestorben, und zwar im Staat Washington.