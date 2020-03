Ausbreitung des Coronavirus : Auch Bochum und Gelsenkirchen erlassen Ansammlungsverbot

Auch das beliebte Ausgehviertel Bermudaeck in Bochum ist derzeit menschenleer. Foto: dpa/Caroline Seidel

Bochum Die Ruhrgebietsstädte Bochum und Gelsenkirchen haben am Freitagabend wegen der Ausbreitung des Coronavirus Ansammlungen von mehr als zwei Personen unter freiem Himmel verboten. Sie folgen damit unter anderem Köln, Leverkusen, und Dortmund.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Damit haben in Nordrhein-Westfalen inzwischen sechs Großstädte Ausgangsbeschränkungen erlassen. In Bochum dürfen sich seit Freitagabend nicht mehr als zwei Personen zusammen draußen aufhalten. Die Maßnahme sei nötig, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verzögern, teilte die Stadt am Freitagabend auf ihrer Homepage mit. Es gibt Ausnahmen: Familien und Personen, die zusammenleben, dürften sich weiterhin gemeinsam im Freien aufhalten.

Ähnliches gilt seit Freitagabend auch in Gelsenkirchen. „Die Stadt reagiert damit auf die teilweise schleppende Umsetzung der bisherigen Verfügung durch einige Personen“, heißt es in einer Mitteilung. Man stünde vor einem entscheidenden Wochenende, wird Oberbürgermeister Frank Baranowski (SPD) darin zitiert. „Leider haben die Dimensionen noch immer nicht alle verstanden. Darum war es unvermeidlich, dieses Ansammlungsverbot heute auszusprechen“, so der OB. Die Maßnahme soll zunächst bis zum 5. April gelten.

Am Freitag war der erste Bochumer am Coronavirus gestorben: ein 55 Jahre alter Urlaubsrückkehrer aus Österreich. Ob er Vorerkrankungen hatte, wurde zunächst nicht bekannt. „Mich macht das sehr traurig und meine Anteilnahme gilt der Familie und den Freunden des Verstorbenen. Wir alle erleben im Moment, wie wirklich ernst diese Situation ist“, sagte ein sichtlich bewegter Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) in einer Videoansprache. Der Tod des Mannes mache deutlich, wie notwendig die Maßnahme sei. In der Stadt Bochum wurden bis Freitagabend 99 Infizierte bekannt.

„Ich weiß, dass ganz, ganz viele sich seit Wochen daran halten, ihre sozialen Kontakte dramatisch herunterfahren, aufeinander achten, mitfühlend und solidarisch sind“, sagte Eiskirch weiter. Es gebe aber leider zu viele, die alle Appelle ignorierten, die Grillpartys in Parks feierten und die Situation als Ferien missdeuteten. „Genau wegen der Egoisten, die sich nicht an die Regeln halten, müssen wir jetzt leider zu noch drastischeren Maßnahmen greifen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.“

In Nordrhein-Westfalen gelten Ausgangsbeschränkungen damit unter anderem in den Städten Kerpen, Bochum, Gelsenkirchen, Wuppertal, Leverkusen, Dortmund und Köln. In Wuppertal und Dortmund liegt die erlaubte Gruppengröße bei vier, in Kerpen bei drei und in den anderen Städten bei zwei Personen.

In Bayern sind Ausgangsbeschränkungen seit Samstag sogar landesweit in Kraft. Zuvor hatten dies bereits die Stadt Freiburg im Breisgau und mehrere bayerische Gemeinden erlassen. Am Wochenende diskutieren die Ministerpräsidenten der Länder mit dem Kanzleramt über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Dabei soll es auch um mögliche deutschlandweite Beschränkungen gehen.

+++ Wir halten Sie zu allen Themen rund um das Coronavirus in unserem Liveblog auf dem Laufenden. +++

(kess/dpa)