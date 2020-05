Corona-Newsblog : 129 Infizierte in westfälischer Fleischfabrik registriert

Nach einem Corona-Ausbruch in einer westfälischen Fleischfabrik sollen alle rund 1200 Beschäftigten des Standortes auf das Virus getestet werden. Allein am Donnerstag seien bereits 200 Mitarbeiter des Unternehmens Westfleisch getestet worden, teilte der Kreis Coesfeld am Donnerstag mit. 129 Infizierte seien erfasst worden, davon würden 13 im Krankenhaus behandelt, allerdings keiner auf der Intensivstation.

Alle Infizierten, die nicht im Krankenhaus liegen, und ihre Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Am Werkstor wird kontaktlos Fieber gemessen. Das Unternehmen stehe in engem Kontakt mit den Behörden, sagte ein Sprecher. Entgegen ersten Befürchtungen sei die Produktion im Betrieb nicht eingestellt worden.