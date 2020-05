Corona-Newsblog : Krankschreibungen ab Juni wieder nur noch mit Arztbesuch

Während in Deutschland der Fußball am Wochenende wieder rollen soll, werden sich die englischen Fans noch gedulden müssen. Die geplante Fortsetzung der Saison in der Premier League könnte sich laut Medienberichten um eine weitere Woche auf den 19. Juni verzögern. Das ist das Ergebnis einer Videokonferenz mit Spielern und Trainern am Mittwoch, bei dem mehrere Profis deutliche Sicherheitsbedenken geäußert haben sollen. Bisher galt ein Restart der Liga am 12. Juni als wahrscheinlich.