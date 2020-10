Steigende Infektionszahlen : Krankenhäuser rechnen mit 2.000 Covid-19-Intensivpatienten

Berlin Die steigenden Infektionszahlen besorgen die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Schon im November werde man die Zahl von 2000 Intensivbetten überschreiten. Dadurch werden die Krankenhäuser stark belastet.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft zeigt sich angesichts der steigenden Zahl an Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 sehr besorgt. "Wir wissen aus der ersten Welle der Pandemie, dass diese steigenden Neuinfektionen in einem Zeitversatz von etwa 14 Tagen auch in den Krankenhäusern ankommen. Schon jetzt sehen wir eine Verdopplung der Neuaufnahmen infizierter Patienten zur Vorwoche", sagte der Präsident, Gerald Gaß, am Donnerstag in Berlin. Er rechne damit, dass schon im November die Zahl von rund 2.000 Intensivpatienten mit Covid-19 erreicht werde.