Häufiges Symptom auch nach Impfungen : Corona und der Kopfschmerz

Kopfschmerzen treten bei Corona-Infektionen und -Impfungen häufig auf. Foto: dpa/Oliver Killig

Ein zentrales Symptom bei Omikron-Infektionen sind Kopfschmerzen.Oft treten sie auch nach Impfungen auf. Zwei Neurologen erklären, wie sie entstehen, was man dagegen tut – und wann man zum Arzt gehen sollte. Denn sie können auch andere Ursachen haben.

Wenn wir in einigen Jahren auf die Pandemie zurückschauen werden, dann wird sich mancher auch an seine Infektionen, seine Impfungen, sein Unbehagen erinnern – womöglich an alles zusammen. Und er wird profund von Symptomen berichten können, von Hustenattacken, Fieberschüben, Halskratzen, verschnupfter Nase und anderen Zeichen einer üblen Erkältung. Bei den schwereren Fällen stellten sich weitere Symptome ein, die Menschen mussten in der Regel ins Krankenhaus.

Und dann ist da noch ein Klassiker aus der Arztpraxis, der in der Corona-Pandemie erst recht Konjunktur hat: der Kopfschmerz. Sowohl Geimpfte als auch Infizierte berichten relativ regelmäßig von meist kurzzeitigen Kopfschmerzen – mal bohrend, mal donnernd, mal elektrisierend, mal hinter den Augen, mal an den Schläfen, mal im Hinterkopf. Mit Kopfschmerzen kennen sich die Deutschen aus: Fast drei Viertel der Erwachsenen haben sie laut einer Studie immer zumindest zeitweise, wie der Mönchengladbacher Neurologe Stephan Fegers berichtet. Die häufigsten Erscheinungsformen seien der Spannungskopfschmerz und die Migräne.

Info Hohe Empfindlichkeit gegen Licht und Lärm Untersuchung Neurologen aus Madrid untersuchten Patienten mit Covid-19-Infektion über einen Zeitraum von vier Wochen. Von den 145 Patienten berichteten 70 Prozent über Kopfschmerzen. Bei den meisten trat der Kopfschmerz zeitgleich mit anderen Zeichen der Infektion (Fieber, Abgeschlagenheit) auf. Migränesymptome wie Licht- und Lärmempfindlichkeit und Verstärkung durch körperliche Anstrengung waren häufig. Migräne Insbesondere Patienten mit positiver Migräne-Anamnese hatten laut der Madrider Studie früher einsetzende und stärkere Kopfschmerzen; sie litten unter eher migränetypischen Symptome.

Im Umfeld von Corona bekommt der Kopfschmerz eine neue Dimension. Denn Menschen, die beispielsweise an einer Infektion mit der Omikron-Variante erkrankt sind, berichten sehr häufig von Kopfschmerzen; manchmal sind sie sogar das einschneidendste oder auffälligste Symptom; mit Husten, Schnupfen und Heiserkeit sind viele Menschen sowieso in regelmäßigen saisonalen Abständen vertraut.

Ohnedies ist bei Infektionen das Dröhnen oder Zwicken im Schädel ein häufiger Gast. Die „International Headache Society“, so Fegers, listet ausdrücklich den Kopfschmerz bei Infektionen auf: „Dabei muss er als neues Symptom oder in Form eines neuen Typs in zeitlicher Verbindung mit der Infektion auftreten und innerhalb eines Monats nach erfolgreicher Behandlung oder dem spontanen Verschwinden der Infektion abklingen.“ Die Infektion kann auch primäre Kopfschmerzen auslösen, nämlich Migräne, Spannungs- und Clusterkopfschmerzen.

Was nun gerade bei Omikron die Kopfschmerzen in der Symptomskala nach oben schnellen lässt, ist noch unklar. Es gibt eine Vielzahl von Hypothesen – etwa einen Zusammenhang mit körpereigenen Fieberstimulanzien oder eine toxische Wirkung von Erregerbestandteilen. Der Düsseldorfer Neurologe Rafael-Michael Löbbert ergänzt das: „Bei der Infektion werden durch die Reaktion des Immunsystems sogenannte Zytokine, spezielle Botenstoffe, gebildet, die ihrerseits Kopfschmerzen auslösen können.“

Längst ist bekannt, dass das Coronavirus ins Gehirn vordringen kann; die oft erwähnten Fälle von Geruchs- und Geschmacksverlust lassen darauf schließen. „Zudem kann es durch eine Störung im Gerinnungssystem zu kleinsten Thromben kommen, eben auch im Gefäßsystem des Gehirns“, berichtet Löbbert. Das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung hat darüber neulich informiert, ebenso gibt es eine Studie in der Zeitschrift „Nature Neuroscience“.

Bei dieser Kompetenz des Virus, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden, verwundert es nicht, dass bereits früh in der Pandemie Fälle von Entzündungen von Gehirn (Enzephalitis) und Hirnhäuten (Meningitis) dokumentiert wurden.

Unterhalb dieser schweren Erscheinungsformen sind natürlich auch Reizungen der Hirnhäute denkbar. Ursachenforschung findet gleichwohl auch harmlosere Aspekte: „Immer muss man natürlich an Entzündungen der Nasennebenhöhlen denken, die bei einer Corona-Infektion auftreten können“, sagt Neurologe Löbbert. „Dann kann das Sekret nicht abfließen, was den Druck in den oberen Atemwegen erhöht – und zu Kopfschmerzen führt.“ Außerdem kann die Unterversorgung des Körpers mit Sauerstoff – ein typisches, oft unmerkliches Frühsymptom eines schweren Verlaufs – zu Kopfschmerzen führen.

Nicht selten sind sie aber auch Begleiterscheinungen von Corona-Impfungen. Neurologe Fegers weist darauf hin, „dass bereits in der Biontech-Zulassungsstudie 52 Prozent der Geimpften über Kopfschmerzen als Nebenwirkung klagten“. In einer großen Registerstudie erhöhte sich diese Zahl von Kopfschmerz-Fällen auf 73 Prozent. In der Regel, sagt Fegers, handelt es sich um relativ kurze Attacken: „Im Allgemeinen traten sie 18 Stunden nach der Impfung auf und hielten durchschnittlich 14 Stunden lang an.“

Anders sah die Sache vor einigen Monaten aus, als einige Fälle von Kopfschmerzen nach der Gabe eines Vektorimpfstoffes (Astrazeneca) bekannt wurden. Fegers: „Diese Schmerzen traten erst einige Tage nach der Impfung auf und nahmen in der Intensität auch rasch zu. In diesen Fällen waren sie ein Warnsignal – nämlich für eine sogenannte Sinusvenenthrombose im Gehirn.“ Das ist eine gefährliche Abflussstörung im Venensystem des Gehirns, die im schlimmsten Fall tödlich verläuft. „Bei solchen Fällen muss ein spezielles MRT des Kopfes gemacht werden, das Schnittbilder des Gefäßsystems liefert.

Behandelt werden Kopfschmerzen laut Fegers mit den üblichen Mitteln: Acetylsalicylsäure (500 bis 1000 mg), Paracetamol (500 bis 1000 mg) oder Ibuprofen (400 bis 600 mg), jeweils maximal drei Mal täglich. Von Novaminsulfon (bekannt unter dem Namen Novalgin) sei wegen der Gefahr von massiven Kreislaufproblemen mit möglicher Ohnmacht und einer potenziellen Knochenmarkschädigung abzuraten. Außerdem: „Mischpräparate mit Ausnahme von Thomapyrin sollten wegen des ungünstigen Nebenwirkungsprofils und der Gefahr psychischer Gewöhnung nicht eingesetzt werden.“