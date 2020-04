Corona-Liveblog : NRW-Kommunen wehren sich gegen Laschets Vorwürfe bei Schulöffnungen

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in NRW demonstriert dieses Jahr zum 1. Mai coronabedingt nicht auf den Straßen, sondern ausschließlich im Internet. Die DGB-Landesvorsitzende in NRW, Anja Weber, kündigte einen "bunten und kämpferischen 1. Mai in einem anderen Format" an. Motto des Tags der Arbeit sei "Solidarisch ist man nicht alleine!". Von 11 bis 14 Uhr soll es einen bundeszentralen Livestream im Internet mit politischen Reden geben. In NRW seien zudem verschiedene gewerkschaftliche Aktionen sowie musikalische und literarische Beiträge im Netz geplant, darunter Filme, Musikstücke und Kabarett. Solidarität mahnte die Landeschefin auch mit den Kurzarbeitern in der derzeitigen Krise an und forderte eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf mindestens 80 Prozent, sowie eine Sicherung von Ausbildungsplätzen. Die "Helden der Krise" sollten eine Einmalzahlung erhalten.