Boostern für alle : Das kollektive Versagen von Spahn und Stiko

Spahn empfiehlt Auffrischimpfungen für alle vor Ende der Sechs-Monats-Frist. Damit löst er einen Sturm auf die Praxen aus, die Älteren kommen unter die Räder. Ein Konzept zur Priorisierung fehlt. Minister Planlos und die behäbige Stiko bringen das Land in eine kritische Lage.

Die vierte Welle überrollt Deutschland. Und das wichtigste Instrument, um sie zu brechen, sind Booster-Impfungen. Ältere und chronisch kranke Menschen brauchen sie besonders dringend, letztlich aber alle Erwachsenen. Die niedergelassenen Ärzte impfen bereits seit Wochen wie die Weltmeister. Doch nun bringt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit seiner Empfehlung, jeder könne sich boostern lassen und das auch vor Ende der Sechs-Monats-Frist, alles durcheinander.

Mit seiner Äußerung löst der CDU-Politiker einen Ansturm auf die Praxen aus, nun werden Millionen Geimpfte so schnell wie möglich ihre Auffrischung haben wollen. Doch ein Konzept für die Priorisierung hat Spahn nicht. Damit drohen genau die Menschen unter die Räder zu kommen, die am meisten auf den Booster angewiesen sind: Ältere, deren Immunsystem schwach ist und die den Impfschutz daher besonders schnell verlieren. Schon jetzt gibt es in manchen Praxen freie Termine erst ab Februar.

Gewiss: Spahn hat sich nicht vor die Kameras gestellt, sondern seine Empfehlung in einem Brief an die Vertragsärzte formuliert. So wollte er Ärzten mehr Sicherheit geben, damit sie im Einzelfall schneller und mehr Menschen impfen können, als die Ständige Impfkommission (Stiko) bislang empfiehlt. Doch Spahn ist lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass Briefe an Hunderttausende Ärzte Beine bekommen, erst recht in einer kritischen Lage wie derzeit.

Hier zeigt sich das grundlegende Problem des ehrgeizigen Münsterländers: Er ist forsch im Reden, aber schwach im planvollen Handeln. Er hat mit Astrazeneca zunächst auf den falschen Hersteller gesetzt und so die Monate lange Impfstoff-Knappheit mit verursacht. Er war mitverantwortlich für die chaotische Terminvergabe zu Beginn der Impfkampagne. Er hat die Impfzentren geschlossen, die er nur Wochen später wieder öffnen will. Und nun hat er kein Konzept für eine Booster-Kampagne, bei der nicht der Schnellste, sondern der Bedürftigste als erstes versorgt wird. Bis in die letzten Tage seiner Amtszeit zeigt sich Spahn als Minister Planlos.

Begleitet wird dieses Missmanagement von einer Stiko, deren Arbeit mit der Dynamik der Pandemie nicht Schritt hält. Seit Wochen prüfen die Experten, ob sie eine Booster-Impfung für alle empfehlen. Ausgerechnet in einer Talksendung kündigt Stiko-Chef Thomas Mertens nun an, dass es bald eine Empfehlung für über 18-Jährige geben werde. In anderen Ländern wie den USA können seit Wochen alle Erwachsenen geboostert werden. Damit haben diese Länder schon viel Zeit gehabt, die Auffrischung planvoll anzugehen. In Deutschland aber kommt die Stiko-Empfehlung erst, als die Neuinfektions-Zahlen explodieren. Schon mit der Empfehlung für Kinder ab zwölf und für Schwangere haben sich die Forscher zu viel Zeit gelassen. Gerade bei Schwangeren, denen oft schwere Verläufe drohen, hätte bei einer schnelleren Entscheidung viel Leid verhindert werden können.