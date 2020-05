Kostenpflichtiger Inhalt: Im Pandemie-Fall : Koalition will Bundestagswahl als reine Briefwahl ermöglichen

Briefwahl-Unterlagen für die Bundestagswahl 2017. Foto: REUTERS/WOLFGANG RATTAY

Berlin Die große Koalition bereitet ein Gesetz für Notlagen vor – zum Beispiel Pandemien. Union und SPD sind sich einig, dass es möglich sein soll, die eigentliche Wahl ausschließlich per Brief durchzuführen. Aber was ist mit der Kandidatenaufstellung zuvor?