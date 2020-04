Nicht bis August warten : Giffey für schrittweise Öffnung der Kitas bis zum Sommer

Berlin Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) will eine schrittweise Öffnung der Kitas bis zum Sommer erreichen. Auch Spielplätze sollen zumindest in großen Städten bald wieder zugänglich sein.

Mit der von vielen betroffenen Eltern gewünschten Öffnung solle nicht bis zum Beginn des neuen Kita-Jahres im August gewartet werden, sagte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) am Montag in Berlin. Die langsame Rückkehr zum Betreuungsbetrieb werde aber auch vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie abhängen: „Es geht natürlich immer darum, dass das immer in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen gemacht werden muss.“