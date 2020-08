Coronavirus : Kinderärzte fordern Maskenpflicht für Lehrer im Klassenzimmer

Berlin Verbandschef Thomas Fischbach fürchtet, dass Lehrer zu Superspreadern werden. Viele der jüngsten Ausbrüche an Schulen gingen auf Lehrkräfte zurück. NRW hatte zuvor die Maskenpflicht im Unterricht ab September ausgesetzt.

Mit Blick auf die Situation in den Kinderarztpraxen im Herbst sagte Fischbach: „Das Infektionsgeschehen wird auf jeden Fall zunehmen - und uns in Zusammenhang mit der Grippewelle vor große Herausforderungen stellen.“

Bund und Länder hatten sich am Vortag auf eine gemeinsame Linie bei den Corona-Maßnahmen geeinigt. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hatte anschließend jedoch einige Besonderheiten für sein Bundesland angeordnet. Während des Unterrichts muss in NRW ab September kein Atemschutz mehr getragen werden. Die Maskenpflicht in den Schulgebäuden (außerhalb des Unterrichts) soll jedoch über den 31. August hinaus verlängert werden.