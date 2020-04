Corona-Liveblog : Parteiübergreifende Kritik an Abkehr vom Telefon-Krankenschein

Das Kreuzfahrtschiff "Artania" ist vielen Fernsehzuschauern bekannt aus der ARD-Dokuserie "Verrückt nach Meer" – seit Ende März musste es aber nach Corona-Infektionen an Bord in Australien ankern. Ein 69 Jahre alter deutscher Passagier und zwei Besatzungsmitglieder starben. Nun hat sich die "Artania" auf die Heimreise gemacht. Das Schiff des deutschen Reiseveranstalters Phoenix habe am Samstag den Hafen der Stadt Fremantle verlassen, bestätigte ein Sprecher des Innenministeriums des Bundesstaates Westaustralien auf Anfrage der Deutsche Presse-Agentur. "Thank you Fremantle", war auf einem Transparent mit Herz an Deck zu sehen. Die "Artania" werde auf dem Weg in Indonesien und den Philippinen Halt machen, um Crewmitglieder abzusetzen, hieß es weiter.