Sachsens Ministerpräsident : „Osterurlaub in Deutschland kann es dieses Jahr leider nicht geben“

„Osterurlaub in Deutschland kann es dieses Jahr leider nicht geben“

Berlin Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat Urlaub in Deutschland über Ostern wegen der Corona-Pandemie ausgeschlossen. Ein weiterer Lockdown müsse unbedingt vermieden werden.

„Ich bin dafür, Wahrheiten auszusprechen. Osterurlaub in Deutschland kann es dieses Jahr leider nicht geben“, sagte Kretschmer der „Bild am Sonntag“ (kostenpflichter Inhalt). „Zu große Mobilität etwa durch Reiseverkehr und Tourismus bereits im April ist Gift. Wir würden alles zerstören, was wir seit Mitte Dezember erreicht haben.“