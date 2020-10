Corona-Newsblog : Kein „Automatismus“ bei Beherbergungsverboten in NRW

In Nordrhein-Westfalen sind vorerst keine Beherbergungsverbote für Urlauber aus innerdeutschen Corona-Hotspots in Kraft. „Es gibt keinen Automatismus“, sagte am Mittwoch der Chef der NRW-Staatskanzlei, Nathanael Liminski (CDU). Dieses Instrument könne genutzt werden, wenn das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium bestimmte Regionen entsprechend ausweise. Dafür müsse es ein „anhaltend diffuses Infektionsgeschehen geben“. Man werde dies „sehr genau“ im Blick behalten. „Dieses Instrument erscheint uns erst dann verhältnismäßig, wenn wir von einer Gefahr sprechen können.“ Werde die Marke von mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen erreicht, sei das nicht zwingend der Auslöser für ein Beherbergungsverbot.



Die Corona-Schutzverordnung des Landes sehe diese Möglichkeit seit Mitte Juli vor. Liminski zufolge könne man von einem Beherbergungsverbot verschont bleiben, wenn man einen negativen Corona-Test vorweisen könne. Das Land werde mit Blick auf die anstehenden Herbstferien zusätzliche Testkapazitäten zur Verfügung stellen, sollten Kreise in NRW von Beherbergungsverboten betroffen sein.