SPD-Gesundheitsexperte : Lauterbach hält weitere Verlängerung des Lockdowns für möglich

Düsseldorf SPD-Politiker Lauterbach hält eine weitere Verlängerung des Lockdowns im März für möglich, wehrte jedoch den Vorwurf ab, dass es sich bei den aktuellen Beschlüssen von Bund und Ländern um eine versteckte Strategie handeln könnte, die Infektionszahlen auf null zu drücken.

Angesichts der beschlossenen Kontrollen an der Grenze zu Österreich kritisierte der Epidemiologe das Vorgehen der österreichischen Regierung. „Die Strategie von Sebastian Kurz in Österreich ist meines Erachtens falsch und gefährlich“, sagte Lauterbach. „Er will sich Zustimmung für Lockdown-Verschärfungen erkaufen, indem er jetzt lockert und mehr Infektionen möglicherweise in Kauf nimmt, um dann zu reagieren.“ Lauterbach weiter: