Corona-Schutzmaßnahmen : Kanzleramtschef sieht keinen Anlass für weitere Lockerungen

Helge Braun (CDU), Chef des Bundeskanzleramtes und Bundesminister für besondere Aufgaben, nimmt an der Sitzung des Bundeskabinetts im Bundeskanzleramt teil. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Am kommenden Dienstag wollen Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder wieder über das Vorgehen in der Pandemie sprechen. Kanzleramtschef Helge Braun sieht momentan keine Möglichkeiten für weitere Lockerungen von Corona-Schutzmaßnahmen.

Mit Blick auf die nächsten Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder am kommenden Dienstag, sagte Braun am Mittwoch in Berlin, man habe schon bei den letzten Gesprächen mit den Ministerpräsidenten gesagt, dass momentan kein Anlass dafür gegeben sei, über weitere Lockerungen nachzudenken.