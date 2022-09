US-Präsident : Joe Biden erklärt Corona-Pandemie für beendet

Washington In den USA sind die Corona-Beschränkungen bereits weitgehend aufgehoben. Auch die Reiseaktivitäten der Bevölkerung sind wieder auf dem Niveau wie vor der Pandemie. Die Aussagen Bidens könnten jedoch in seiner eigenen Regierung zum Streit führen.

Nach den Worten von US-Präsident Joe Biden ist die Corona-Pandemie in den USA vorbei. „Die Pandemie ist vorbei. Wir haben immer noch ein Problem mit Corona. Wir arbeiten noch viel daran, aber die Pandemie ist vorbei“, sagte er in der Sendung „60 Minutes“ des Senders CBS. Niemand trage mehr eine Maske, und „jeder scheint in ziemlich guter Verfassung zu sein“.