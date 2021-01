Vorsichtiger Optimismus : Spahn setzt auf Fortschritte bei Corona-Impfungen

Jens Spahn (CDU), Bundesminister für Gesundheit, gibt in der Bundespressekonferenz eine Pressekonferenz zur aktuellen Lage in der Corona-Pandemie. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Bundesgesundheitsminister Jens Spahn setzt auf weitere Fortschritte bei den schleppend angelaufenen Corona-Impfungen in Deutschland. Zwar sinken die Zahlen, trotzdem sagt Spahn: "Das reicht noch nicht."

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und das Robert-Koch-Institut (RKI) warnen ungeachtet des Rückgangs von Corona-Fallzahlen vor Virus-Mutationen und verlangen weiter Disziplin. "Wir verzeichnen gerade einen positiven Trend", sagte Spahn am Freitag in Berlin. "Das reicht noch nicht. Es ist aber erst mal ermutigend." Es zeige, dass die harten Einschränkungen einen Unterschied machten. RKI-Chef Lothar Wieler wies darauf hin, dass die Zahlen in erster Linie nur in vier Bundesländern zurückgingen. Es gebe weiter Regionen, wo kein deutlicher Rückgang zu sehen sei. Zudem seien weiter viele Todesfälle zu verzeichnen, vor allem in Alten- und Pflegeheimen. Diese seien nicht ausreichend geschützt.