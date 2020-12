Pandemie bestimmte alles : So lief das Corona-Jahr 2020 in Deutschland ab

Foto: dpa/Fabian Strauch Infos Wie sich Corona in Deutschland ausgebreitet hat

Das Jahr 2020 wird in die Geschichte eingehen als das Jahr der Pandemie. Im Januar breitete sich das Virus zunächst in China aus, dann schwappte es in andere Länder und bestimmte das Geschehen. Wir blicken in einer Chronik darauf zurück.

Wer hätte das geahnt, als der Jahreswechsel 2019 auf 2020 vollzogen werden. Das ein Virus die gesamte Welt in Atem hält, den Tourismus einschränkt, Lockdowns verfügt werden und die Wirtschaft in vielen Ländern lahmlegt. Das Coronavirus hat 2020 geprägt. In unserer Chronik werfen wir einen Block zurück, wie das Virus seinen Verlauf nahm und es Deutschland einnahm.

(mja)