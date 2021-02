Zweiter im Land entwickelter Impfstoff : Iran beginnt mit Tests eines neuen Corona-Vakzins

Teheran/Iran Der neue Impfstoff ist der zweite, der im Iran entwickelt wurde und jetzt an Menschen getestet wird. Das Land kämpft aktuell gegen einen der schwersten Corona-Ausbrüche des Vorderen Orients an.

Der Iran hat das zweite im Land entwickelte Corona-Vakzin vorgestellt und nach eigenen Angaben mit Tests am Menschen begonnen. Das berichtete das Staatsfernsehen am Sonntag. Demnach soll das neue Vakzin zunächst an 13 Personen getestet werden. Gibt es keine ernsten Gegenreaktionen, sollen die Tests auf zunächst 20 bis 120 Menschen ausgeweitet werden. Tests an Tieren wurden den Angaben nach bereits abgeschlossen.