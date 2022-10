Pandemie-Lage in NRW : Corona-Inzidenz liegt bei 559,8

Foto: dpa/Jonas Güttler 48 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Düsseldorf Die Corona-Inzidenz in NRW liegt am Montag bei 559,8. Allerdings dürfte die Dunkelziffer bei den Infektionszahlen deutlich höher liegen. So sieht es in NRW aus.

In den letzten 24 Stunden hat das Robert-Koch-Institut für NRW keine neuen Infizierungen gemeldet. Das sind 20.455 Fälle weniger als am vergangenen Montag gemeldet wurden, damals erfasste das RKI 20.455 Neuinfektionen. Gleichzeitig wurden keine neuen Todesfälle gemeldet, 11.761 weitere Covid-Patienten wurden vom RKI als wieder genesen erfasst.

Das sind die Städte mit den höchsten Inzidenzen. (Stand 17. Oktober)

Kreis Euskirchen 985,6 Kreis Minden-Lübbecke 931,8 Solingen 921,0 Kreis Warendorf 882,2 Märkischer Kreis 861,6 Kreis Siegen-Wittgenstein 860,2 Kreis Düren 750,5 Leverkusen 745,2 Kreis Herford 714,2 Remscheid 713,1

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Spätere Anpassungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Die erfassten tagesaktuellen Zahlen unterliegen teilweise starken Schwankungen. Sie können zudem von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

(th/top/dtm/mba/chal/bsch/mro/bora/kar/ldi/kag/toc/boot)