Pandemie in NRW : Corona-Inzidenz in NRW steigt leicht auf 398,0

Die Corona-Inzidenz ist in Nordrhein-Westfalen erneut leicht zurückgegangen. Am Sonntagmorgen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 398,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Vortag hatte der Wert bei 390,1 gelegen. Das in NRW am stärksten betroffene Gebiet ist Düren. Hier gab es in den letzten sieben Tagen 737,3 neue Fälle pro 100.000 Einwohner. Die Region mit den wenigsten Infektionen ist Olpe, hier liegt die Inzidenz bei 171.