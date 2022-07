Pandemie in NRW : Corona-Inzidenz in NRW sinkt auf 506,9

Corona-Inzidenz in NRW sinkt auf 506,9

Pandemie in NRW

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW liegt am Donnerstag bei 506,9. Zwar ist sie damit niedriger als noch vor einer Woche - Experten gehen allerdings nach wie vor von einer hohen Dunkelziffer aus, da nicht alle Fälle auch den Gesundheitsämtern gemeldet werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen liegt in Nordrhein-Westfalen bei 506,9. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner sank somit weiter, am Vortag hatte der Wert 512,3 betragen und eine Woche zuvor 572,0, wie aus Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Donnerstag hervorging. Bundesweit lag die Inzidenz zuletzt bei 630,4, auch hier mit sinkender Tendenz.