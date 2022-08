Pandemie in NRW : Corona-Inzidenz in NRW zum Wochenstart bei 426,3

Corona-Inzidenz in NRW zum Wochenstart bei 426,3

Pandemie in NRW

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW liegt am Montag bei 426,3. Zwar geht sie weiter zurück - Experten gehen allerdings nach wie vor von einer hohen Dunkelziffer aus, da nicht alle Fälle auch den Gesundheitsämtern gemeldet werden.

Bei den Corona-Neuinfektionen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen bei 426,3.

In den letzten 24 Stunden hat das Robert-Koch-Institut für NRW keine neuen Infizierungen gemeldet.

In den letzten sieben Tagen wurden dem RKI in NRW insgesamt 76.415 neue Fälle gemeldet.

Die aktuellen Daten wurden am Montagmorgen - mit Stand 01.08.2022 um 02:57 - vom RKI veröffentlicht. Spätere Anpassungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Die erfassten tagesaktuellen Zahlen unterliegen starken Schwankungen. Beispielsweise, weil am Wochenende weniger Testungen durchgeführt werden oder es zu Verzögerungen in der Meldekette kommen kann.