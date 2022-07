Pandemie in NRW : Corona-Inzidenz in NRW weiter rückläufig – 559,2 am Freitag

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW liegt am Freitag bei 559,2. Zwar ist sie damit niedriger als noch vor einer Woche - Experten gehen allerdings nach wie vor von einer hohen Dunkelziffer aus, da nicht alle Fälle auch den Gesundheitsämtern gemeldet werden.

In den vergangenen sieben Tagen wurden dem RKI in NRW insgesamt 100.247 neue Fälle gemeldet. Die Inzidenz ist so weiter rückläufig und liegt am Freitag bei 559,2. In der Vorwoche wurden noch höhere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 124.768 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, was einer Inzidenz von 696 entspricht. Im bevölkerungsreichsten Bundesland gab es in den zurückliegenden 24 Stunden nach Angaben der Gesundheitsämte 19.031 Neuinfektionen. Das sind 7.287 Fälle weniger als am vergangenen Freitag gemeldet wurden, damals erfasste das RKI 26.318 Neuinfektionen. Gleichzeitig wurden auch 21 neue Todesfälle gemeldet, 20.738 weitere Covid-Patienten wurden vom RKI als wieder genesen erfasst.

Der mittelfristige Trend in NRW ist somit positiv, die Zahl der Neuinfizierten geht zurück.