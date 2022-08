Pandemie in NRW : Corona-Inzidenz in NRW liegt bei 452,0

Corona-Inzidenz in NRW liegt bei 452,0

Pandemie in NRW

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW liegt am Dienstag bei 452,0. Experten gehen nach wie vor von einer hohen Dunkelziffer aus, da nicht alle Fälle auch den Gesundheitsämtern gemeldet werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist bundes- wie landesweit weiter rückläufig. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab diesen Indikator am Dienstagmorgen für Nordrhein-Westfalen mit 452,0 an (Vorwoche: 571,7; Vormonat: 810,9). NRW bleibt damit weiter unterhalb der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz, die laut RKI am Dienstagmorgen 516,1 betrug. Allerdings liefern diese Zahlen nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionslage.