Pandemie in NRW : Corona-Inzidenz in NRW liegt bei 392,57

Düsseldorf Das RKI meldet 16.333 Neuinfektionen für NRW am Mittwoch. Gleichzeitig wurden auch 28 neue Todesfälle gemeldet. Das sind die Städte mit den höchsten Inzidenzen.

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) haben die Gesundheitsämter in NRW in den vergangenen 24 Stunden 16.333 Neuinfektionen gezählt. Das sind 2094 Fälle mehr, als noch am vergangenen Dienstag gemeldet wurden, damals erfasste das RKI 14.239 Neuinfektionen. Gleichzeitig wurden auch 28 neue Todesfälle gemeldet, damit sind 26.759 Menschen nachweislich an einer Corona-Infektion in NRW gestorben.