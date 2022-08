Pandemie in NRW : Corona-Inzidenz in NRW liegt bei 392,5

Corona-Inzidenz in NRW liegt bei 392,5

Pandemie in NRW

Düsseldorf Das RKI meldet 20.937 Neuinfektionen für NRW. Gleichzeitig wurden auch 39 neue Todesfälle gemeldet. Das sind die Städte mit den höchsten Inzidenzen.

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) haben die Gesundheitsämter in NRW in den vergangenen 24 Stunden 20.937 Neuinfektionen gezählt. Das sind 20937 Fälle mehr als noch am vergangenen Dienstag gemeldet wurden, damals erfasste das RKI 0 Neuinfektionen. Gleichzeitig wurden auch 39 neue Todesfälle gemeldet, 19.073 weitere Covid-Patienten wurden vom RKI als wieder genesen erfasst.