Pandemie in NRW : Corona-Inzidenz in NRW sinkt auf 350,3

Corona-Inzidenz in NRW sinkt auf 350,3

Pandemie in NRW

Düsseldorf Die Corona-Inzidenz in NRW ist am Donnerrstag erneut leicht gesunken und liegt jetzt bei 350,3. Allerdings gehen Experten noch immer davon aus, dass eine hohe Zahl der Fälle nicht vom RKI erfasst sind und somit die Dunkelziffer von diesem Wert abweicht.

Die Corona-Inzidenz ist in Nordrhein-Westfalen weiter leicht zurückgegangen. Am Donnerstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) für NRW 350,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen. Am Mittwoch hatte der Wert bei 357,1, vor einer Woche bei 397,5 gelegen.