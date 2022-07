Pandemie in NRW : Corona-Inzidenz in NRW liegt bei 586,3

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW sinkt weiter und liegt am Montag bei 586,3. Sie ist damit deutlich niedriger als noch vor einer Woche - Experten gehen allerdings nach wie vor von einer hohen Dunkelziffer aus, da nicht alle Fälle auch den Gesundheitsämtern gemeldet werden.

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) haben die Gesundheitsämter in NRW keine weiteren Todesfälle in den letzten 24 Stunden verzeichnet. Es gibt in NRW 22.400 aktive Corona-Fälle. Die Inzidenz liegt laut RKI bei 586,3.

In den vergangenen sieben Tagen wurden dem RKI in NRW insgesamt 115.921 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der letzten Woche 646,7 Neuinfektionen bekannt. In der Vorwoche wurden noch höhere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 129.033 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, was einer Inzidenz von 719,8 entspricht.