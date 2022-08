Pandemie-Lage : Corona-Inzidenz in NRW am Dienstag bei 305,4

Corona-Inzidenz in NRW am Dienstag bei 305,4

Düsseldorf Die Corona-Inzidenz in NRW liegt am Dienstag bei 305,4. Allerdings gehen Experten noch immer davon aus, dass eine hohe Zahl der Fälle nicht vom RKI erfasst sind und somit die Dunkelziffer von diesem Wert abweicht.

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) haben die Gesundheitsämter in NRW in den letzten 24 Stunden 14.203 Neuinfektionen gezählt. Das sind 14.203 Fälle mehr als noch am vergangenen Dienstag gemeldet wurden, damals erfasste das RKI 0 Neuinfektionen. Gleichzeitig wurden auch 21 neue Todesfälle gemeldet, 15.410 weitere Covid-Patienten wurden vom RKI als wieder genesen erfasst.