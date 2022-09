Pandemie-Lage in NRW : Corona-Inzidenz in NRW sinkt unter Bundesniveau

Düsseldorf Die Corona-Inzidenz in NRW ist unter das Bundesniveau gesunken. Allerdings liefern die Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen.

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist unter das Bundesniveau gesunken. Am Mittwochmorgen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) für das bevölkerungsreichste Bundesland 223,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Der bundesweite Schnitt lag den Angaben zufolge bei 236,2. Zuletzt hatte er immer niedriger gelegen als in NRW. Vor einer Woche hatte die Inzidenz in NRW 249,4 betragen, vor vier Wochen hatte sie bei knapp unter 400 gelegen.