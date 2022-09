Pandemie-Lage in NRW : Corona-Inzidenz in NRW liegt nun bei 231,3

Foto: dpa/Jonas Güttler 48 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Düsseldorf Die Corona-Inzidenz in NRW liegt bei 231,3. Allerdings dürfte die Dunkelziffer bei den Infektionszahlen deutlich höher liegen. So sieht es in NRW aus.

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) haben die Gesundheitsämter in NRW in den letzten 24 Stunden 8.394 Neuinfektionen gezählt. Das sind 306 Fälle mehr als noch am vergangenen Samstag gemeldet wurden, damals erfasste das RKI 8.088 Neuinfektionen. Gleichzeitig wurden auch 21 neue Todesfälle gemeldet, 3.738 weitere Covid-Patienten wurden vom RKI als wieder genesen erfasst.

In den vergangenen sieben Tagen wurden dem RKI in NRW insgesamt 45.161 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der letzten Woche 251,9 Neuinfektionen bekannt. Am Montag lag die Inzidenz laut RKI jedoch bei 231,3 in NRW.

Das sind die Städte mit den höchsten Inzidenzen. (Stand 26. September)

Kreis Minden-Lübbecke 394,6 Kreis Euskirchen 361,1 Kreis Siegen-Wittgenstein 336,1 Kreis Warendorf 325,3 Leverkusen 309,4 Märkischer Kreis 305,1 Kreis Unna 294,9 Kreis Düren 287,1 Wuppertal 286,0 Remscheid 284,5

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Spätere Anpassungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Die erfassten tagesaktuellen Zahlen unterliegen teilweise starken Schwankungen. Sie können zudem von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

