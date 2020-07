Daten und Karten zur Epidemie : Wie und wo Corona die Intensivstationen belastet

Interaktiv Düsseldorf Wie viele Covid-19-Patienten liegen aktuell auf einer Intensivstation? Wie sehr sind die Kliniken durch das Virus belastet? Unsere Daten für NRW und Deutschland geben Antworten.

Insgesamt gibt es in Deutschland 1.160 Krankenhäuser mit Intensivstationen, insgesamt stehen rund 30.000 Betten zur Verfügung. Seit Mitte April sind die Häuser dazu verpflichtet, täglich ihre aktuellen Belegungszahlen zu melden. So soll überprüft werden, ob und wie stark das Coronavirus das deutsche Gesundheitssystem belastet.

Anhand dieser Angaben lässt sich nachvollziehen, wo die Lage in den Häusern angespannt oder entspannt ist - und wo überhaupt Covid-19-Patienten in welchem Ausmaß behandelt werden. Dazu sind die Intensivstationen in drei Klassen unterteilt: ohne Beatmung, mit Beatmung und mit zusätzlicher Lungenmaschine. Auch Intensivstationen von Kliniken, die keine Patienten mit COVID-19 behandeln, werden in unseren Karten und Grafiken abgebildet.