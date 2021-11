Intensivmediziner-Präsident über Corona-Beschlüsse : „Ich bin mir nicht sicher, ob die Maßnahmen wirklich ausreichen“

Berlin In Regionen wie Berlin, Bayern, Sachsen und Thüringen sei das normale OP-Programm laut Divi-Präsident Gernot Marx nicht mehr möglich. Kliniken schalteten zunehmend in den Notfallmodus. Die allermeisten Covid-Patienten seien umgeimpft.

Es gebe keinen Grund zur Panik, die Lage sei aber sehr sehr beunruhigend, schätzte Marx die Lage auf Intensivstationen generell ein. In einigen Regionen sei die Lage äußerst angespannt und am Limit. In vielen Bereichen sei das normale planbare OP-Programm noch durchführbar, aber in Regionen wie Berlin, Bayern, Sachsen und Thüringen an vielen Orten nicht mehr. Kliniken schalteten zunehmend auf Notfallmodus. „Damit ist schon verbunden, dass das sehr hohe Niveau der allgemeinen Gesundheitsversorgung in unserem Land nicht in gewohnter Weise zur Verfügung steht“, sagte Marx.