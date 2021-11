Im November bisher 146 Kinder infiziert : Corona-Infektionen in NRW-Kitas bisher nicht besorgniserregend

Düsseldorf Die sich zuspitzende Corona-Lage hat laut Landesregierung bislang noch keine drastischen Auswirkungen auf die landesweit rund 10.600 Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen gezeigt.

Die FDP, die der Koalitionspartner der CDU in NRW ist, plädiert für eine 3G-Regel mit einer Ausweitung von Corona-Tests im Freizeitbereich und an Arbeitsplätzen. 3G umfasst geimpfte, genesene und getestete Personen. Familienminister Joachim Stamp (FDP) nahm nicht an der Ausschusssitzung im Düsseldorfer Landtag teil, er war bei den Ampel-Koalitionsverhandlungen in Berlin.