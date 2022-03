RKI-Bericht : Impfung schützt auch bei Omikron-Subtyp vor schwerer Erkrankung

Eine Figur in Optik eines Virus hängt an der Tür vom PCR-Labor im Niedersächsischen Landesgesundheitsamt. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Berlin Rekord-Infektionszahlen in Deutschland - und immer wieder trifft es auch Geimpfte. Sie müssen deshalb im Gegensatz zu Ungeimpften aber nicht ins Krankenhaus. Das RKI ruft deshalb Risikogruppen zum Boostern auf.

Die Ausbreitung des noch leichter übertragbaren Omikron-Subtyps BA.2 in Deutschland hat sich weiter fortgesetzt. Nach den jüngsten verfügbaren Daten für die vorletzte Woche betrug ihr Anteil in einer Stichprobe rund 72 Prozent, nach zuvor rund 64 Prozent, wie aus dem Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) von Donnerstagabend hervorgeht. Aktuell dürfte die Variante folglich bereits noch größeren Anteil am Infektionsgeschehen haben. Indes wird die Rolle der zuvor vorherrschenden Omikron-Sublinie BA.1 immer kleiner.