Schülerin hatte ihre gesamte Familie infiziert Kaum Aussichten auf Schmerzensgeld wegen Corona-Infektion

Weil ihre Tochter sich in der Schule mit dem Coronavirus angesteckt haben soll, fordern die Eltern vom Land Nordrhein-Westfalen 19 000 Euro Schmerzensgeld. Sie werfen der Schule schwere Versäumnisse und damit eine Amtspflichtverletzung vor. Die Tochter habe die gesamte Familie infiziert. Doch das Düsseldorfer Landgericht räumte ihrer Klage in einem am Mittwoch verkündeten Beweisbeschluss (Az: 2b O 112/22) kaum Erfolgschancen ein.